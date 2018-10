Mais de 300 contribuintes tiveram benefícios fiscais superiores a 1 milhão de euros

A EDP foi a principal beneficiária de reduções fiscais no ano passado, seguida do município do Porto. Ao todo, foram cerca de 300 contribuintes com benefícios superiores a 1 milhão de euros.

Foram mais de 300 contribuintes, com a EDP e o município do Porto à cabeça, que beneficiaram de benefícios fiscais no ano passado. Ao todo, foram quase 2,6 mil milhões de euros em redução da factura fiscal por um conjunto de 35.419 contribuintes, segundo o Correio da Manhã, citando dados da Autoridade Tributária.

Em causa estão, sobretudo, os grandes grupos económicos, bancos e fundações de maior dimensão, já que os benefícios também têm em conta a grandeza da factura fiscal. Em causa estão vários tipos de isenção, a maior sobre o IRC, seguido de isenções em impostos sobre o consumo (ISP e tabaco, por exemplo), incluindo o regime fiscal de apoio ao investimento.

A EDP – Gestão de Produção da Energia foi, no ano passado, a maior beneficiária destas vantagens fiscais, na ordem dos 108 milhões de euros, o que o Correio da Manhã explica com a isenção no imposto sobre os produtos petrolíferos concedida às centrais da empresa.



Ainda assim, há outras empresas do Grupo EDP que também contam com benefícios, pelo que a redução da factura fiscal é ainda superior.