Mais de 800 nomeações para os gabinetes do Governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde que tomou posse, o Governo nomeou 817 funcionários para os seus gabinetes, o que implica gastos mensais na ordem dos 2,5 milhões de euros por mês em salários brutos, avança, esta segunda-feira, o Jornal de Notícias (JN).



Tal significa que por ano, o total destes gastos, distribuídos pelos 18 ministérios, vai ascender a 35,4 milhões de euros, contra os 42,8 milhões do anterior Executivo, à luz dos cálculos feitos pelo JN em 2020, aproximadamente sete meses após a posse do maior Governo de sempre.





Leia Também Leão tem margem de 243 milhões para novas contratações na função pública

A maior despesa com salários sai do Ministério da Presidência, que desembolsa mensalmente 201,5 mil euros com 61 funcionários, segundo o JN.