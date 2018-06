Bruno Simão/Negócios

O cartão de cidadão arrancou em 2007, ano em que foram emitidos 30 mil cartões de cidadão, que tinham cinco anos de validade. E, como tal, tiveram de ser renovados em 2012 e 2017.Só que no ano seguinte, em 2008, foram emitidos 600 mil, que tiveram de ser renovados em 2013 também por um período de cinco anos que chega em 2018 ao fim. O que significa que este ano são esse cartões, 600 mil, que têm de ser renovados, agora já para um período de 10 anos com excepção dos cidadãos com até 25 anos (que mantêm o prazo de validade de cinco anos).O jornal i conta que este volume de renovações pode estar a contribuir para os constrangimentos que estão a ser sentidos nos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).E só este ano, diz ainda o jornal i, já foram emitidos mais de 1 milhão de cartões. O Ministério da Justiça confirmou ao jornal o registo de um aumento na procura dos serviços de renovação em especial na região de Lisboa, atribuindo-o também ao facto de se ter iniciado o período de férias. "Regista-se, em determinados dias e horas, o afluxo de um elevado número de utentes nos mesmos postos de atendimento, determinando uma procura massiva", diz fonte oficial da tutela ao jornal i.Para responder a essa afluência, o Instituto de Registos e do Notariado tem tentado reforçar o atendimento por agendamento, garantindo o Ministério que a "capacidade de atendimento foi reforçada para os meses de Verão, nomeadamente na zona da grande Lisboa, incluindo o atendimento ao sábado, por agendamento, nos espaços do IRN".