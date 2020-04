Mais de metade das empresas alemãs sentem impacto do Covid-19

Mais de metade das empresas alemãs estão a sofrer efeitos negativos da pandemia do coronavírus Covid-19, refere o instituto Ifo.





A situação mais difícil é sentida pelos operadores turísticos e agências de viagens, com 95,9% das empresas a reportarem impactos negativos da pandemia. Já na hotelaria e restauração são 79% os inquiridos que dizem estar a sofrer efeitos no seu negócio.



Existem, contudo, 2,2% das empresas que referem estar a beneficiar da pandemia.



No setor da indústria transformadora são 63% as empresas que indicam estar a sentir os efeitos negativos do Covid-19. Entre os efeitos sentidos, o mais citado é o cancelamento ou adiamento de viagens de negócios, referido por 76,4% das empresas deste setor. Mas 52% indicam dificuldades no fornecimento de matérias-primas e/ou produtos intermédios e 44,1% dizem sentir um decréscimo na procura.



Entre as empresas industriais, os setores mais afetados são a eletricidade, engenharia mecânica, mobiliário e indústria química.



No setor comercial, 63% das empresas também se queixam do impacto do coronavírus. Os principais problemas sentidos são atrasos ou cancelamentos de entregas nas compras (65,9%), quebras na procura (58,7%) e adiamentos ou cancelamentos de viagens de negócios (52,3%).

O inquérito realizado junto de quase 3.400 empresas mostra que 56,2% das empresas estão a sentir efeitos negativos.