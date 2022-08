Mais de metade dos desempregados não arranjou trabalho no segundo trimestre

Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho, relativas aos meses de abril a junho,







serviço de uma entidade empregadora

Do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2022, mais de metade, 56,5% (174,4 mil), assim permaneceram no segundo trimestre deste ano, revela esta terça-feira o21,2% (65,3 mil) dos desempregados transitaram para o emprego, ao passo que e 22,3% (68,8 mil) transitaram para a inatividade.Uma análise mais detalhada indica ainda que um em cada três desempregados de curta duração (29,1% ou 48,3 mil pessoas) e uma em cada sete pessoas pertencentes à "força de trabalho potencial" (14,3% ou 23,7 mil pessoas) nos primeiros três meses de 2022 arranjou emprego no segundo trimestre deste ano.No mesmo período, das pessoas que tinham trabalho por conta própria nos três meses anteriores, 10,4% (75 mil) passaram para trabalho por conta de outrem. Em contrapartida, apenas 1,8% (73,4 mil) das pessoas que já trabalhavam por conta de outrem transitaram para um trabalho por conta própria.Já no caso de desempregados, 18,1% (55,8 mil) passaram para um trabalho por conta de outrem.Do total de pessoas aoque tinham no primeiro trimestre um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, 20,6% (137,1 mil) passaram a ter um contrato sem termo no segundo trimestre de 2022.Por outro lado, cerca de um em cada seis empregados a tempo parcial (17,0%; 65,9 mil) passou a trabalhar a tempo completo no segundo trimestre de 2022.A percentagem de pessoas que permaneceram empregadas entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, mas que mudaram de emprego, diminuiu 0,1 pontos percentuais em relação aos últimos dois trimestres, fixando-se assim nos 3,5% (167,1 mil).