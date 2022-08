Mais de um décimo dos portugueses vive com falta de espaço

Em 2021, mais de um décimo dos portugueses (10,6%) viviam em condições de insuficiência de espaço habitacional, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta proporção, indica o instituto português, supera a verificada nos três anos anteriores, em que a taxa de sobrelotação da habitação se situava abaixo dos 10%.À semelhança dos anos anteriores, o risco de viver numa situação de insuficiência de espaço habitacional no ano em questão era mais significativo para a população em risco de pobreza: "18,8% da população em risco depobreza estava em situação de sobrelotação habitacional, o que compara com 8,7% na restante população", detalha.A taxa de sobrelotação da habitação era mais elevada em 2021 para os mais jovens, 17,5% para o grupo etário até os 17 anos, diminuindo com a avanço da idade, 10,9% para os adultos e 4,4% para os idosos.O INE refere que a carga mediana das despesas em habitação, que incluem as relacionadas com água, electricidade, gás ou outros combustíveis, condomínio, seguros, saneamento, pequenas reparações, bem como as rendas e os juros relativos ao crédito à habitação principal, foi 10,5% em 2021, superando ligeiramente o valor de 2020 (1,4%). Ainda assim, este fica abaixo do registado em 2018, 11,7%, e em 2019, 11%.Já para a população em risco de pobreza, a carga mediana das despesas em habitação foi 22,9% em 2021 (mais 2,3 p.p. do que a percentagem registada em 2020) e mais do dobro do valor registado para a população em geral, salienta o instituto de estatísticas.No que diz respeito à taxa de sobrecarga das despesas em habitação, a percentagem foi de 5,9% em 2021, o que representa um aumento de 1,8 pontos percentuais (p.p) face a 2020.