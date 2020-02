Mais de um terço das conquistas da esquerda foram à custa do PSD

Das 136 propostas de alteração dos partidos de esquerda que foram aprovadas no Parlamento, mais de um terço foram-no contra a vontade do PS. Os comunistas obtiveram a maior taxa de aprovação junto da direita. Considerando as propostas de todos os partidos, 30% passaram com coligações negativas.

Mais de um terço das conquistas da esquerda e do PAN no Orçamento do Estado foram aprovadas à revelia do PS, ou seja, com o apoio do PSD. Segundo um levantamento que o Negócios fez no website do Parlamento, das 136 propostas que Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Verdes e Livre conseguiram ver aprovadas, 51 delas (37,5%) contaram com a oposição dos socialistas.





Depois da dramatização em torno da redução do IVA da eletricidade, estes deputados abstiveram-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2020, viabilizando-o. Mas até esse momento final houve negociações, cedências e conquistas. Embora os números das maiorias negativas e dos sentidos de voto ainda sejam provisórios (os serviços do Parlamento admitem que só esta semana tudo fique confirmado), já deixam uma dimensão da “mão” do PS nessas conquistas. Mas também do peso que os partidos, além do socialista, têm.