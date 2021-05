Mais um dia sem mortes e 413 novas infeções

Portugal registou 413 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, revelou este domingo a Direção-Geral de Saúde (DGS).



O boletim da DGS dá conta ainda de que não ocorreu qualquer óbito relacionado com a doença, pelo segundo dia consecutivo. Desde o início da pandemia faleceram 17.017 pessoas em Portugal com covid-19.



De acordo com o boletim publicado este domingo, existem atualmente 220 pacientes em internamento nas últimas 24 horas, mais dez do que no dia anterior. Ainda assim, há menos um paciente internado em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 58 pessoas.



O índice de transmissibilidade (Rt) no país situa-se agora em 1,03. Quanto à incidência, registam-se 49,5 casos de infeção por SARS- CoV2 por 100 mil habitantes.