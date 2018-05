Malásia terá o mais velho primeiro-ministro do mundo

Mahathir Mohamad deverá ser empossado esta quinta-feira como primeiro-ministro na Malásia, transformando-se no mais velho governante do mundo, escreve a Reuters. O mercado financeiro só reabre segunda-feira.

Mahathir Mohamad, de 92 anos, venceu as eleições na Malásia e deverá ser empossado esta quinta-feira, 10 de Maio, como primeiro-ministro. As incertezas em torno da sua indigitação têm agitado os mercados financeiros, que já comparam os efeitos do fenómeno ao Brexit ou à eleição de Donald Trump, escreve a Reuters.





De acordo com os resultados oficiais citados pela agência noticiosa, Mahathir Mohamad conquistou nas eleições 113 lugares num Parlamento com 222 deputados. Só que esta vitória foi conseguida à custa de uma coligação de vários partidos, cuja aliança não foi formalmente registada.





Este facto alimentou dúvidas sobre quem seria realmente indigitado para o lugar (a indigitação cabe ao rei) e deixou os mercados com os cabelos em pé. Segundo a Reuters, os mercados financeiros no país estão fechados até segunda-feira, e uma analista senior do BNY Mellon Investment Management compara mesmo a incerteza com as eleições em torno do Brexit e nos EUA.