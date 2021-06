Manifestação de elementos das forças de segurança encerra trânsito no centro de Lisboa

A manifestação dos elementos das forças de segurança pertencentes ao movimento Zero, que decorre desde o final a manhã, quando se concentraram junto à Assembleia da República, já levou ao encerramento do trânsito no centro de Lisboa.Após se deslocarem já durante a tarde do parlamento para o Ministério da Administração Interna, reuniram-se cerca de 10 minutos na Praça do Comércio (eram cerca 17:20), tendo depois continuado a desfilar pela Rua do Ouro, Rossio, Avenida da Liberdade, onde a polícia foi obrigada a cortar o trânsito, constatou a Lusa no local.Fonte da PSP disse à Lusa que o Comando Metropolitano de Lisboa vai apresentar uma queixa ao Ministério Público, uma vez que a manifestação estava apenas autorizada para ser realizada junto do parlamento.Ao longo do percurso desde o parlamento, gritaram palavras de ordem como "Zero", "Cabrita rua", referindo-se ao ministro da Administração Interna, a quem também foram dirigidos vários insultos.Os manifestantes exigem a atribuição do subsídio de risco e a atualização salarial.Com o lema "hora de agir - unidos somos a tempestade que os atormenta!" a concentração é organizada pelo movimento inorgânico Zero, que surgiu nas redes sociais, e que congrega elementos da PSP e da GNR.Entre os principais problemas que os elementos das forças de segurança está a atribuição do subsídio de risco que o Governo prometeu até ao final do mês de junho e a atualização dos índices remuneratórios das tabelas salariais.Nesta concentração estão ainda presentes alguns dirigentes dos sindicatos menos representativos da PSP.