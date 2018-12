Manifestantes empunham cartazes a favor e contra o Brexit em dia de mais um adiamento

O dia foi marcado por um adiamento da votação sobre o Brexit. As manifestações continuam a fazer-se sentir nas ruas de Londres, com defensores do Brexit e pessoas contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Veja alguma das imagens que marcam esta 10 de Dezembro no que ao Brexit diz respeito.