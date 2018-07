Um manifesto assinado por 88 personalidades ligadas à saúde quer acabar com as "falsas" taxas moderadoras e implementar um sistema de avaliação de desempenho no Serviço Nacional de Saúde.

A ex-ministra da Saúde Ana Jorge, o socialista Manuel Pizarro, o patologista Sobrinho Simões e o ex-presidente do Infarmed Aranda da Silva são quatro dos 88 signatários de um manifesto que vai ser apresentado esta quinta-feira, 26 de Julho, para uma nova Lei de Bases da Saúde, avança o jornal Público O Manifesto por "um Serviço Nacional de Saúde do Século 21" defende que o financiamento público deve privilegiar o SNS e só depois, "de forma justificada, objectiva e transparente" o sector social e os privados. Por isso, público e privado não devem competir em igualdade de circunstâncias, argumentam os signatários.O documento apresenta algumas propostas que não constam do esboço da nova Lei de Bases que esteve em consulta pública. Por exemplo, pede o fim das "falsas" taxas moderadoras, isto é, as taxas que na verdade não servem para moderar a utilização dos serviços, mas antes funcionam como um co-pagamento.Defende ainda que o SNS deve passar a ser submetido a uma avaliação de desempenho de dois em dois anos, e que as prestações privadas com financiamento público devem ser sujeitas a uma avaliação prévia, por entidades "independentes de interesses políticos e económicos".