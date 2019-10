Manuel Salgado confirmado na presidência empresa de obras da câmara de Lisboa

O executivo camarário liderado por Fernando Medina votou esta quinta-feira a favor da permanência de Manuel Salgado, o ex-vereador do urbanismo, na presidência do conselho de administração da Lisboa Ocidental SRU. A votação foi secreta e no final contabilizaram-se nove votos a favor e oito contra, apurou o Negócios junto de vereadores presentes.

Quando levou a proposta a votação, há duas semanas, a expectativa era de que Fernando Medina teria pela frente uma coligação negativa. PCP e Bloco de Esquerda garantiram que os respetivos vereadores votariam contra e o mesmo faziam o CDS e o PSD. O presidente da autarquia acabou então por optar por retirar a proposta, que não chegou a ser votada

Entretanto, uma das vereadoras do PSD, Teresa Leal Coelho, veio afirmar publicamente que votaria a favor. A ser assim, seria o seu o voto que faltava a Fernando Medina para que a sua proposta passasse.

Esta quinta-feira a proposta foi de novo a reunião de câmara, acabando por ser aprovada.

PSD está contra





João Pedro Costa, o outro vereador do PSD, fez questão de apresentar uma declaração política para a ata da reunião, na qual sublinha "a divergência política entre o PSD e o PS no que respeita às grandes orientações da Cidade para a reabilitação urbana, com expressão direta na missão e enquadramento da Lisboa Ocidental, SRU".

O vereador explica também que a "comissão Política da Secção de Lisboa do PSD deu a conhecer, por escrito, aos vereadores do PSD, o sentido de voto contra nesta proposta".