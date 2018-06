Manuela Ferreira Leite no Parlamento: "Não é possível pagar a dívida"

"Vamos precisar de 30 e tal anos [para resolver o problema da dívida]. Esse não é nenhum projecto que se possa apresentar a um país ou sociedade", disse Ferreira Leite no Parlamento. Pedro Elias/Negócios

Para a ex-ministra das Finanças o estado actual do endividamento público em Portugal não é sustentável, apesar de estar mais equilibrado do que no passado. Num testemunho dado esta terça-feira no Parlamento, Manuela Ferreira Leite considerou que não é possível estar com "restrições ou austeridade" durante mais de 30 anos, o número de anos que prevê que seja necessário para resolver o problema nas condições actuais. Além disso, duvida que o ambiente benigno se mantenha por muito mais tempo.

"Não é possível pagar a dívida [pública]", disse Manuela Ferreira Leite aos deputados do grupo de trabalho para a avaliação do endividamento público e externo que a ouviam esta terça-feira à tarde na Assembleia da República. A ex-ministra das Finanças do PSD garantiu que não se arrepende de ter assinado o manifesto pela reestruturação da dívida que foi assinado por vários economistas à esquerda e à direita em 2014. "Muitas coisas [melhorias] verificaram-se, pela envolvente política [europeia], não por obra do manifesto", frisou. Ainda assim, garante que nunca defendeu que a dívida não deve ser paga, preferindo uma continuação da reestruturação e mais negociação com os credores.

Ferreira Leite identificou dois problemas quanto à actual sustentabilidade da dívida pública portuguesa. Por um lado, a economista considera que o actual cenário macroeconómico não deverá manter-se inalterado durante muito mais tempo. Ou seja, por exemplo, os baixos níveis de juros, o défice orçamental a cair, o crescimento do PIB na ordem dos 2-3% e a envolvente externa favorável. Mas, admitindo que isso se mantém, surge outro problema.

"Vamos precisar de 30 e tal anos [para resolver o problema da dívida]. Esse não é nenhum projecto que se possa apresentar a um país ou sociedade", assinalou a ex-ministra. Ferreira Leite admite que Portugal pode continuar por mais anos com "restrições ou austeridade, mas não é possível estar assim sem parar nos próximos 30 anos". Resolver o problema só em 2045? "Se é para isso, não me interessa esse tipo de projecto", respondeu, dizendo estar a pensar nos encargos que pesam sobre as gerações mais novas.