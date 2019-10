Os governos já apresentaram as suas previsões para 2020, através das propostas de Orçamento do Estado. Portugal, que apenas apresentou um esboço do orçamento, prevê acelerar o crescimento no próximo ano, atingir o equilíbrio orçamental e reduzir a dívida pública, ainda que se mantenha acima dos 116% do PIB.No mapa, cujas cores foram definidas com base nas economias que vão acelerar e que vão abrandar no próximo ano, é possível consultar os dados por cada um dos 19 países da Zona Euro.Os maiores "desíquilibrios" são na dívida pública, que oscila entre os 8% da Estónia e os 167,8% da Grécia.