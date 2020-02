Mapa: 35% do secretismo está na OCDE

Os países da OCDE são responsáveis diretos por 35% de todo o secretismo financeiro do mundo, segundo a Tax Justice. Este ranking combina um indicador de secretismo (que coloca Portugal como o 10.º mais opaco da União Europeia) e o volume de transferências financeiras que passam pelo país. Assim, os EUA estão no topo do “ranking” de secretismo financeiro, seguindo-se a Suíça e o Luxemburgo. Por oposição, a Eslovénia surge no final da tabela, ou seja é o país mais transparente.