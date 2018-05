Veja no mapa quais são as previsões da Comissão Europeia para o crescimento económico dos Estados-membros em 2018.

As Previsões de Primavera da Comissão Europeia divulgadas esta quinta-feira mostram que os Estados-membros vão continuar a crescer a um bom ritmo este ano , depois de 2017 ter registado a melhor marca da década. Entre os principais parceiros económicos de Portugal destaca-se a evolução acima da média europeia de Espanha. Já a economia portuguesa deverá crescer exactamente em linha com a União Europeia e a Zona Euro: 2,3%, a mesma previsão do Governo