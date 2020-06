Mapa: Grande Lisboa com nove vezes mais casos que Grande Porto desde o desconfinamento

Portugal superou esta quarta-feira a fasquia dos 40 mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia e regista 14.580 infeções desde 4 de maio, data em que iniciou a primeira fase de desconfinamento.





De 4 de maio a 23 de junho o número de casos em Lisboa e Vale do Tejo aumentou em 11.321, o que corresponde a 78,1% dos novos infetados reportados neste período. Já na AML os casos apresentaram um incremento de 9.586, ou seja, 65,7% do total.A Área Metropolitana de Lisboa representa 27,8% da população nacional mas é já responsável por 35,8% dos casos de covid-19.O aumento de 9.586 casos confirmados na AML neste período compara com apenas 1.094 casos na Área Metropolitana do Porto (AMP), que soma agora 9.621 infetados, menos 4.746 do que na região da capital. A AMP alberga 16,8% da população portuguesa e regista 24% do total de casos.Odivelas registou mais 54 casos nas últimas 24 horas, tornando-se o quinto município da Área Metropolitana de Lisboa a superar o milhar de infetados, com 1.017 casos.

Em todo o país são agora dez os concelhos acima de mil casos: Lisboa (3.238), Sintra (2.370), Loures (1.707), Vila Nova de Gaia (1.628), Amadora (1.511), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Gondomar (1.093) e Odivelas (1.017).



De notar que, desde 4 de maio, quatro municípios da AML registaram mais de um milhar de casos, enquanto na AMP os concelhos com maior número de novos casos - Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos - apresentaram subidas de 210, 156 e 143, respetivamente.



Desde 4 de maio são 23 os concelhos com mais de uma centena de novos casos, incluindo alguns municípios menos populosos, como Lousada, Alenquer e Ovar.



O número de municípios com pelo menos três casos confirmados - a Direção-Geral de Saúde não identifica os concelhos com dois ou menos infetados - registou mais dois concelhos: Freixo de Espada à Cinta e Vila Viçosa, com três casos casa.



São agora 244 os concelhos com três ou mais casos de covid-19, o que representa 79,2% dos 308 municípios portugueses.