Mapa: Hostel faz de Lisboa outra vez o concelho com mais infetados

Com 136 casos positivos de Covid-19 num hostel lisboeta, a município de Lisboa voltou a superar o número total de infetados do Porto, tornando-se novamente no concelho português com mais casos confirmados. Vila Franca de Xira regista aumento expressivo de casos e cerca sanitária em Câmara de Lobos contém surto com apenas mais um contágio.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 20 de abril e foram anunciados pela DGS a 21 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





Lisboa é novamente o município nacional com maior número de casos confirmados de Covid-19, mostram os dados hoje divulgados pela Direção Geral de Saúde. Os infetados no concelho passaram de 1.060 na segunda-feira para 1.145 nesta terça-feira, aumento que estará relacionado com o 138 testes positivos aos migrantes que estavam alojados num hostel da capital.





A confirmação do resultado dos testes terá sido faseada, daí que o aumento agora verificado de infetados em Lisboa seja inferior ao total de casos positivos entre aqueles migrantes. Entretanto, a Lusa noticiou esta manhã que os 169 cidadãos estrangeiros oriundos do hostel já estão na Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde irão cumprir um período de quarentena.