Lisboa e Vale do Tejo conta com dois outros concelhos entre os 10 municípios mais afetados pela pandemia: Sintra (1.107 infetados) e Loures (863).



Amadora (689), Cascais (524), Odivelas (463), Oeiras (374), Vila Franca de Xira (355), Almada (352), Seixal (322), Barreiro (207), Moita (142), Montijo (116), Mafra (112) e Santarém (109) são os restantes municípios da região com mais de 100 infetados.



O relatório hoje reportado pela DGS mostra também que há mais um concelho com pelo menos três casos positivos, o que eleva para 224 (72,7% do total de 308 concelhos nacionais) o total de municípios acima desta fasquia. Trata-se da Nazaré que, segundo a DGS, contabiliza nesta altura três casos de covid-19.



Já o número de municípios com 100 ou mais casos continua, tal como ontem, fixado em 51, pelo que 16,6% dos concelhos registam pelo menos uma centena de infetados.



"Lisboa e Vale do Tejo tem 11.359 pessoas em vigilância, por estes surtos e pelos contactos próximos destas pessoas. Está a ser feito um grande esforço para se identificarem antes os casos. A maior parte está a ser seguida em domicílio e a partir daí estamos a perceber os contactos de risco, a colocar em vigilância para quebrar a cadeia. É uma situação complexa, mas está com medidas apertadas e tem sido feito um excelente trabalho", disse Graça Freitas na já habitual conferência de imprensa diária sobre a evolução dos contágios em Portugal.



A líder da DGS acrescentou ainda que na área abrangida pelos concelhos de Almada e do Seixal foram identificados três pequenos focos comunitários com 32 casos positivos já contabilizados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo vive uma situação "complexa", segundo palavras proferidas, esta terça-feira, por Graça Freitas, diretora da Direção Geral de Saúde (DGS). Segundo o boletim diário divulgado pela DGS, a região em torno da capital contabiliza 209 dos 219 novos casos de covid-19 confirmados entre segunda-feira e hoje, ou seja, Lisboa e Vale do Tejo soma 95% dos novos infetados pelo novo coronavírus.O concelho de Lisboa passou de 2.182 casos positivos ontem para 2.206 infetados esta terça-feira, pelo que o município lisboeta continua a liderar de forma destacada a lista dos concelhos mais atingidos pelo surto.