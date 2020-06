Também com uma subida expressiva, e ainda na Área Metropolitana de Lisboa (AML), destacam-se os concelhos da Amadora, com 30 novos casos, e Loures, com 28.



Lagos quase triplica o número de infetados

No Algarve, o município de Lagos, onde uma festa ilegal desencadeou um surto da covid-19, viu o número de casos reportados quase triplicar, passando de 11 para 31. Há três dias, este concelho apenas contabilizava cinco infetados.



A delegada regional de saúde do Algarve indicou hoje que o número de infetados com covid-19 relacionados com a festa ilegal em Lagos subiu para 90, casos que são maioritariamente de residentes no concelho. Um número quase três vezes superior ao que consta no boletim da DGS.



Ainda na região mais a sul do país, os municípios de Monchique e Vila do Bispo passaram a contabilizar casos, três e quatro, respetivamente.



Note-se que a Direção-Geral de Saúde (DGS) apenas identifica os concelhos onde há pelo menos três casos confirmados de covid-19.



Além dos dois municípios algarvios, também Tabuaço passou a constar da lista de concelhos com pelo menos três residentes infetados.



Desta forma, são já 239 os municípios com três ou mais casos de covid-19, o que corresponde a 77,6% dos 308 concelhos de Portugal.



O total de casos cuja distribuição por município é identificada pela DGS cifra-se agora em 34.583, ou seja, 89,9% do total nacional.

