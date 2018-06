Mapa: Onde Portugal se situa entre os países mais pobres e ricos da Europa

As primeiras estimativas do Eurostat para 2017 mostram que o PIB per capita em Portugal, medido em paridades de poder de compra (PPC), correspondeu no ano passado a 77% da média da União Europeia, o que acontece pelo quinto ano consecutivo.

Os dados revelados esta terça-feira pelo gabinete de estatística da Comissão Europeia mostram que continua a haver grandes discrepâncias entre os países europeus.

Este indicador, que mede sobretudo o nível de actividade económica, dividida por habitante, variou em 2017 entre os 49% da Bulgária e os 253% do Luxemburgo. (No mapa em cima pode ver o PIB per capita de todos os países da UE em 2017).

Estes indicadores mostram que o país mais pobre da UE tem um PIB per capita inferior a metade da média, enquanto no mais rico é mais do dobro da média. Abaixo de Portugal surgem apenas sete países da UE.

Apesar da estagnação do PIB per capita pelo quinto ano consecutivo, o indicador usado para medir a riqueza ou o bem-estar das famílias aproximou-se da Europa, situando-se nos 83% da média europeia no ano passado, que corresponde ao nível mais elevado desde 2010, ano em que se situou nos 84%. Em causa está a Despesa de Consumo Individual per capita, que o INE já definiu como "o indicador mais apropriado para reflectir o bem-estar das famílias".