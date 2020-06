Mapa: Sintra e Amadora são os concelhos com maior aumento de casos de covid-19 em junho

A propagação da covid-19 está a evoluir de forma bem diferente em vários concelhos, com a incidência do surto a concentrar-se em alguns municípios da zona de Lisboa e Vale do Tejo, tal como tem sido percetível nos boletins diários divulgados pela Direção Geral de Saúde.

A análise à evolução dos dados por concelho mostra que, entre os municípios com mais de mil casos, é em Sintra e na Amadora que se verifica o crescimento mais forte da pandemia.

Em junho registaram-se 781 novos casos em Sintra, o que representa um crescimento de 65% face ao registado no final de maio. Este é o segundo concelho do país com mais casos (1.934), estado à beira de se juntar a Lisboa na casa dos dois milhares.

Nos nove concelhos com mais de mil casos, a Amadora é o segundo com um crescimento mais célere em junho. Somou 413 casos este mês, o que traduz um crescimento de 49,17%.

Segue-se Loures, com um aumento de 35,57% (371 casos) e Lisboa, com um aumento de 20% (480 casos).

Os restantes concelhos com mais de mil casos são todos do Norte do país, onde o surto foi mais forte no início da pandemia mas está agora claramente a abrandar. Vila Nova de Gaia é o terceiro município do país com mais casos (1.600), mas aumentou apenas 2% em junho (mais 32 casos).

No Porto o crescimento foi de 6,6%, enquanto em Matosinhos (12 casos) e na Maia (10 casos), a covid-19 praticamente estabilizou.

No mapa em cima pode ver a evolução em todos os municípios do país. O Seixal juntou-se ao lote de concelhos com mais de 500 casos, que são agora 20. Já os municípios com mais de 100 casos continuam em 55.