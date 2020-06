Mapa: Sintra e Lisboa registam quase 30% dos novos casos de covid-19 em junho

O número de infetados com covid-19 em Portugal aumentou em 3.680 nos primeiros 11 dias deste mês, elevando o total para 36.180. Os dois concelhos mais populosos do país – Lisboa e Sintra – são responsáveis por 28,8% dos novos casos, segundo os dados divulgados pela Direção Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira, 12 de junho, que contabilizam os números até às 24:00 de 11 de junho.

Sintra é mesmo o concelho com mais novos casos reportados desde o início do mês, com 666 infetados. Este valor elevou a incidência no segundo município mais populoso (388,4 mil habitantes) de 3,02 para 4,73 casos por milhar de residentes.

Esta subida levou Sintra a passar de sexto para segundo município com mais casos.

Já a capital registou 394 casos em junho, tendo o número de casos por mil habitantes passado de 4,75 para 5,53 infetados por mil pessoas.

Estes dois concelhos totalizam 4.642 infetados, o que corresponde a 12,8% do total de casos registados desde o início da pandemia. Lisboa e Sintra concentram 8,7% da população portuguesa, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) para 2018, os dados mais recentes.

Existem nove concelhos com mais de mil casos – Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Loures, Matosinhos, Braga, Amadora e Gondomar – que concentram 13.863 infetados, o que corresponde a 38,3% do total nacional. Estes municípios pesam 22,6% na população nacional.

O número de concelhos com mais de uma centena de casos mantém-se em 56, enquanto os municípios com pelo menos três casos registados – a DGS não identifica os concelhos com dois ou menos casos – são 229, o que corresponde a 74,35% dos 308 municípios do país.