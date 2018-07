Mapa: Taxa de desemprego em Portugal afasta-se cada vez mais da média europeia

Espanha e França continuam a vermelho no mapa do desemprego europeu. A taxa em Portugal já está abaixo da média da União Europeia.

Depois de alguns meses já abaixo da média da Zona Euro, a taxa de desemprego em Portugal passou a partir de Junho a situar-se também abaixo da média de todos os países da União Europeia.

De acordo com os dados do Eurostat revelados esta terça-feira, 31 de Julho, a descida da taxa de desemprego em Portugal, no mês de Junho, foi a segunda mais forte entre todos os países da União Europeia quando comparada com o mesmo mês do ano passado.



Tal como o INE já tinha revelado ontem, a taxa de desemprego estimada para Portugal no mês passado é de 6,7%, o que representa o nível mais reduzido desde Outubro de 2002 e já está 1,6 pontos percentuais abaixo da média da Zona Euro.



Na Zona Euro a taxa de desemprego ficou estável em Junho nos 8,3%, o que representa o nível mais reduzido desde Dezembro de 2008. Na União Europeia a taxa também estabilizou em 6,9%, pelo que a taxa de desemprego em Portugal também já é inferior à média da UE.



Portugal está a meio da tabela dos países da UE, mas destaca-se pela positiva face aos vizinhos do Sul da Europa, que ainda estão a "vermelho" no mapa do desemprego, como é visível em cima no mapa elaborado pelo Negócios com base nos dados do Eurostat.