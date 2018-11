Mapa: Taxa de desemprego em Portugal já está abaixo da média da União Europeia

A descida acentuada do desemprego em Portugal nos últimos meses colocou a taxa do país abaixo da média da Zona Euro já há algum tempo. Contudo, só em Setembro, mês em que a taxa de desemprego em Portugal atingiu um mínimo de 16 anos, o valor registado em Portugal está abaixo da média de todos os países da União Europeia.

Segundo os dados do Eurostat publicados esta sexta-feira (que confirmam os publicados ontem pelo INE), a taxa de desemprego em Portugal recuou para 6,6% em Setembro. Na União Europeia a taxa também desceu, mas com menos intensidade. Situou-se em 6,7%, o que pela primeira vez em muito tempo se situa acima do registado em Portugal.