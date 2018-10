Marca Portugal valorizou 15% em 2018

Estudo da Brand Finance mantém Portugal no 48.º lugar entre as marcas-país mais valiosas.

A Brand Finance publicou esta segunda-feira, 8 de Outubro, o seu estudo anual onde avalia os países enquanto marcas.

Na edição de 2018 Portugal mantém a mesma posição do ano anterior (48.ª), embora se tenha registado uma melhoria no valor da marca do país. De acordo com a Brand Finance, a marca Portugal está este ano avaliada em 208 mil milhões de dólares (180 mil milhões de euros), mais 15% do que o valor de 2017 (181 mil milhões de dólares, ou 157 mil milhões de euros ao câmbio actual).



O valor atribuído por esta consultora à marca Portugal coincide exactamente com o PIB do país, que se situa actualmente em cerca de 180 mil milhões de euros.



No ranking de 2018, Portugal passou à frente de dois países africanos (África do Sul e Nigéria), mas foi superado pela Roménia e pelo Koweit, que viram a sua marca valorizar mais de 20%. Acima de Portugal surgem países como o Vietname e a Colômbia, enquanto a Grécia está mais de 10 posições abaixo (59.ª).



No topo do ranking não aconteceram muitas alterações, destacando-se a subida de posições de dois países que enfrentam dificuldades: Reino Unido e Itália.



A primeira posição continua a ser ocupada pelos Estados Unidos, que subiu 23%. "Com Donald Trump a aproximar-se do início do terceiro ano na Casa Branca, as percepções negativas sobre a sua marca pessoal acabaram por ter um impacto limitado na marca do país como um todo", refere a Brand Finance.



As duas restantes posições do pódio continuam a ser ocupadas pela China (2.ª) e Alemanha (3.ª), enquanto o Reino Unido superou o Japão para atingir o quarto lugar. No top 10 apenas aconteceu outra alteração, com Itália a ascender à 8.ª posição, por troca com a Índia.