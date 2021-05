Marcelo alerta para falta de preparação para a bazuca europeia

"Parece-me uma especulação sem o mínimo de fundamento"", disse.





"A função do Presidente da República é defender o interesse nacional sem se deixar seduzir pela tentação dos segundos mandatos, que é de uma proatividade excessiva", afirmou à Antena 1.



"Tem de ter o equilíbrio de não lhe passar pela cabeça experiências partidárias, nem experiências para-partidárias, nem anti-partidárias e por aí em diante. É só manter o equilíbrio e o bom senso nos anos que faltam até ao fim do mandato — e são muitos, são quatro anos", rematou.

O dinheiro vindo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030 está quase a chegar, mas é preciso que os preparativos para a sua aplicação sejam feitos com antecedência. E que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) tenham acesso a informação essencial para a execução dos milhões que vêm de Bruxelas, afirmou Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa entrevista à Antena 1.Convém "definir em que termos as CCDR" vão "intervir" e "definir com alguma antecipação porque estamos a falar de fundos que estarão disponíveis daqui a poucos meses", diz Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República disse ainda esperar que todos os programas de recuperação e resiliência estejam aprovados ainda durante a presidência portuguesa da União Europeia, ou seja, até ao final de junho, tal como já foi dito pelo Governo.Na mesma entrevista, falou ainda sobre os rumores de uma possível saída do primeiro-ministro, António Costa, para a Europa.Sobre o seu segundo mandato, Marcelo garantiu que não vai cair na "tentação da proatividade excessiva".