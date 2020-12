Marcelo anuncia hoje recandidatura a Belém

Leia Também Marcelo agenda eleições presidenciais para 24 de janeiro

Leia Também Sondagem: Ventura e Marisa Matias mais perto de Ana Gomes

Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar hoje à tarde, em Lisboa, a sua decisão sobre uma recandidatura ao cargo de Presidente da República, disse o próprio à agência Lusa. O Negócios apurou entretanto junto de fonte presidencial que Marcelo decidiu avançar com uma candidatura a um segundo mandato em Belém.Não é ainda conhecida a hora nem o local escolhidos para o anúncio, sendo que tal deverá ser decidido, e revelado, nas horas que se seguem.Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.Professor catedrático de direito jubilado, antigo presidente do PSD e comentador político televisivo, assumiu a chefia do Estado em 9 de março de 2016, tendo mantido em aberto a sua candidatura a um segundo mandato de cinco anos ao longo dos últimos meses.No dia 24 de novembro, o Presidente da República marcou as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021 O Presidente começou por dizer que tornaria pública a decisão sobre uma eventual recandidatura a Belém em outubro ou novembro, contudo acabou por adiar para o presente mês de dezembro considerando que antes de dar a conhecer se se recandidata tinha primeiro de concluir o processo que levou à declaração de estado de emergência até 7 de janeiro de 2021.Para além da pandemia ter influenciado o calendário do anúncio, Marcelo Rebelo de Sousa também fez depender a decisão quanto à recandidatura de um conjunto de exames médicos necessário para perceber se o Presidente dispõe das condições de saúde para continuar a exercer o cargo de chefe de Estado até 2026.(Notícia atualizada)