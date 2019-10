Marcelo anuncia que orçamento para 2020 será entregue até 15 de dezembro

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que o Governo se comprometeu a apresentar o Orçamento do Estado para o ano de 2020 até ao próximo dia 15 de dezembro.





"O governo já anunciou que vai apresentar até ao [dia] 15 de dezembro", afirmou Marcelo, que falava aos jornalistas no Palácio de Belém.





"O que disse aos partidos foi que os iria receber logo que o governo apresentasse a sua proposta de Orçamento", declarou o presidente da República, que também tem previsto receber os parceiros sociais. O objetivo é ouvir a opinião de cada um sobre a proposta apresentada pelo Governo. Espera concluir os encontros antes do final do fim de dezembro.





Depois desta reunião, a proposta será votada, e "provavelmente a votação irá concluir-se no próximo ano", aponta ainda o Presidente da República.





Quanto à opinião de Marcelo sobre o programa do Governo, o qual confirma já ter lido, o presidente escusa-se a comentários. O chefe de Estado justifica o silêncio com o facto de a Assembleia da República se estar a preparar para, já amanhã, quarta-feira 30 de outubro, discutir a proposta. Neste sentido, considera "deselegante" emitir já uma opinião.





Estas declarações vão ao encontro das anteriores, avançadas pelo primeiro-ministro António costa, que disse que era possível o Orçamento ser entregue no Parlamento antes do fim do ano. Ao Negócios, fonte governamental havia indicado que o Governo esperava entregar o texto na semana antes do Natal, a qual começa no domingo que é agora anunciado por Marcelo como a data limite.



Em declarações anteriores, de meados de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que há pressa no apuramento dos resultados, formação do Governo e subsequente apresentação e aprovação Orçamento do Estado para 2020, "para os portugueses saberem exatamente as linhas com que se vão coser" no próximo ano.





Mas a pressão para que o Orçamento seja apresentado com brevidade vem também de fora. A Comissão Europeia pediu na passada terça-feira, 22 de outubro, ao Governo português para submeter um orçamento atualizado "o mais depressa possível" e para que a nova versão conte com medidas que permitam a Portugal cumprir com as regras europeias. Segundo Bruxelas, o atual esboço orçamental entregue na semana passada não cumpre as exigências.