O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou esta sexta-feira, 5 de Outubro, avisos sérios sobre a importância da preservação e construção da democracia. "Todos os dias se constrói ou destrói a democracia. Todos os dias se constrói ou destrói o 5 de Outubro", avisou Marcelo. E não deixou de frisar a importância de dar a devida atenção a "entidades estruturantes como as Forças Armadas."



O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi aberto. Não foi preciso procurar os avisos das entrelinhas. "Não há verdadeira democracia sem democratas. Não há verdadeira democracia sem condições económicas e sociais que lhes confiram legitimidade do seu exercício. Não há democracia sem combate à corrupção, desigualdades, pobreza. Não há democracia sem atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas," avisou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente falou depois de o ministro Azeredo Lopes ter sido posto em causa na sequência de notícias que dão conta de que terá sido informado da operação encenada pela Polícia Judiciária Militar para a recuperação das armas roubadas em Tancos, depois de esta ter acontecido. O ministro da Defesa já negou as notícias. Tem havido também manifestações de mal-estar interno nas Forças Armadas.



No seu discurso, Marcelo fez questão de revisitar episódios da história portuguesa para demonstrar como as Forças Armadas têm sido determinantes para a democracia nacional.



Mas os avisos do Presidente não se ficaram por aqui. Marcelo alertou para a importância de travar movimentos extremistas e populistas que avançam noutros países. Pediu, para isso, que Portugal seja capaz de se afirmar como uma plataforma aberta ao multiculturalismo, capaz de crescer e de dar "equidade", capaz de atrair os jovens, mas também de recuperar quem decidiu sair durante a crise.