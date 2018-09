Marcelo condecora Nova Business School e destaca papel de Cavaco Silva

O Presidente da República condecorou a Nova SBE com o título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública e fez questão de destacar um dos seus ‘mestres’, Aníbal Cavaco Silva.

O Presidente da República condecorou este sábado a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) com o título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública e fez questão de destacar um dos seus ‘mestres’, Aníbal Cavaco Silva.





Na inauguração do novo ‘campus’ de Carcavelos, no concelho de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a qualidade dos que fizeram o nome desta instituição, que classificou como "uma grande escola, pioneira em tantos lances científicos, pedagógicos, nacionais e internacionais".





"Que o digam todos quantos fizeram a sua história, com natural relevo para Alfredo Sousa, e os que a viveram intensamente, como tantos antigos e actuais mestres aqui presentes, em particular o primeiro Presidente da República de Portugal economista e o mais duradouro primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva", afirmou.