Marcelo contra ideia de Macron criar exército europeu

"Portugal entende que é importante um empenho crescente dos europeus em matéria de defesa e segurança, indissociável dos compromissos assumidos com os nossos aliados transatlânticos, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Canadá", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta a uma pergunta sobre a polémica entre os presidentes de França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Ficou claro no debate parlamentar [em Portugal] que não se trata de um exército europeu, trata-se, sim, de um reforço do empenho, e um empenho que é complementar daquele que é traduzido pela Aliança Atlântica dos europeus no cenário europeu e nos cenários vizinhos", acrescentou, em declarações aos jornalistas portugueses à margem da visita à exposição "Portugal e a Grande Guerra".

O Presidente frisou que esta é uma "matéria que já foi debatida no Parlamento português" e em que "há uma posição consensualmente aceite e apresentada a nível europeu".

Questionado sobre se Portugal e a França têm posições diferentes, Marcelo recusou comentar o que diz o Presidente francês, insistindo: "Eu só estou a dizer qual é que é a posição portuguesa, a posição portuguesa é que não se trata de um exército europeu. Isso ficou claro no debate da Assembleia da República".

O parlamento aprovou, em dezembro do ano passado, três resoluções, do PS, PSD e CDS, a recomendar a adesão de Portugal à cooperação estruturada permanente de defesa e segurança (PESCO, na sigla original), formalizada por Bruxelas a 11 de dezembro de 2018, e explicitando a recusa de que este mecanismo evolua para a criação de um exército europeu.

A polémica entre Trump e Macron estalou na sexta-feira à noite, depois de o Presidente norte-americano, reagindo a declarações do homólogo francês à rádio Europa 1 defendendo a criação de um "exército europeu", escrever uma mensagem na rede social Twitter, em que considerava a posição de Macron como "muito insultuosa" e alegava que a Europa queria proteger-se dos Estados Unidos.

Já hoje, Macron afirmou que o "exército europeu" que defende não tem como alvo os Estados Unidos e aludiu a uma "confusão" na interpretação que desencadeou a crítica de Donald Trump.