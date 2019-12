Marcelo elogia "convivência estável" com Governo e avisa para 2020 "muito exigente"

O Presidente da República recebeu, em Belém, cumprimentos de natal da parte do Governo, deixando elogios à cooperação institucional do passado e lançando avisos para o futuro.





Falando depois do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa notou que "o ano que passou foi mais um [ano] da convivência e convivência estável e solidária entre o Presidente da República e o Governo".





Marcelo comentou depois que passou uma legislatura sem que o próprio e António Costa dessem por isso, deixando elogios ao que foi feito nos últimos quatro anos. Quando Marcelo chegou a Belém, "os tempos não eram claramente de estabilidade" e a sociedade portuguesa estava então "razoavelmente dividida".





"Os anos que passaram foram de estabilidade política, institucional, financeira e económica e isso foi bom para o país", declarou o Presidente antes de começar a olhar para o futuro próximo.





Após sublinhar que os portugueses decidiram "confiar" em António Costa e no PS para continuarem a governar, precisou que tal confiança não é "ilimitada".





De seguida, Marcelo avisou que "o ano que vem é muito exigente", desde logo porque em 2020 "serão votados dois dos quatro orçamentos desta legislatura", o que "torna esse ano muito importante". "A exigência é uma sentinela que não pode dormir", disse reforçando o aviso.



"Espero que quando nos encontrarmos, inevitavelmente em circunstâncias diferentes das atuais, podermos dizer que foi um ano política, económica, financeira e institucionalmente estável. E ainda melhor se pudermos dizer que superou o ano anterior em termos de metas", disse Marcelo que, ao falar em circunstâncias distintas das de agora, parece referir-se ao final de mandato presidencial previsto para essa altura. Marcelo poderá já estar então em pré-campanha para as presidenciais do início de 2021.





Antes, António Costa havia já destacado alguns dos desafios com que o país se depara, com as alterações climáticas, a transição digital, a questão demográfica e a redução das desigualdades à cabeça para também ele concluir que 2020 será um ano "muito exigente".





"Da nossa parte sabe com o que pode contar", atirou o primeiro-ministro em jeito de promessa de manutenção, com Marcelo, do relacionamento saudável entre São Bento e Belém e "que tem sido muito positivo para a imagem externa do país e também para a unidade interna no país".





O também secretário-geral do PS realçou ainda os benefícios da "saudável convivência entre órgãos de soberania".





Os cumprimentos formais surgem no mesmo dia em que o Governo entrega, no Parlamento, o Orçamento do Estado para 2020, cuja discussão e votação acontece apenas no ano que vem.



Marcelo já tem datas para falar sobre orçamento com os partidos

Já está publicado, no site da presidência da República, o calendário das conversas sobre o Orçamento do Estado que Marcelo Rebelo de Sousa vai manter com os partidos com representação parlamentar e com os parceiros sociais.



Na terça-feira dia 17 de dezembro, o Presidente ouve os partidos que elegeram menos deputados em outubro, ficando para o dia seguinte a auscultação aos partidos mais representados no Parlamento. A receção aos parceiros sociais ficou marcada para o dia 26 de dezembro.



Calendário: