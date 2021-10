Marcelo divulga calendário de audiências e diz que Governo "mantém o exercício de funções"

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou esta quinta-feira que o Governo se mantém em funções, divulgando em simultâneo o calendário de audiências para os próximos dias com vista à dissolução da Assembleia da República.



"Depois de ter reunido ontem à noite [quarta-feira] com o Presidente da Assembleia da República, bem como com o primeiro-ministro, que mantém o exercício das suas funções, o Presidente da República vai receber amanhã [sexta-feira] os parceiros sociais, no sábado os partidos políticos com representação parlamentar e reunirá o Conselho de Estado na quarta-feira [dia 3 de novembro]", refere na nota publicada no site da presidência.





CIP e CTP); às 17:30 a CGTP; às 18:30 a UGT e às 19:30 o Presidente do Conselho Económico e Social.





na Europa, em particular na zona euro, e seus reflexos em Portugal", numa audiência que já estava marcada "há bastante tempo", lembra a nota da presidência.



Às 17:00, Marcelo Rebelo de Sousa preside ao Conselho de Estado especial para ouvir os conselheiros sobre a situação política e a dissolução da Assembleia da República.

Assim, já para esta sexta-feira, dia 29 de outubro, o Presidente da República recebe em audiência os parceiros sociais: às 14:00 as confederações patronais (CAP, CCP,No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa tem a agenda da tarde cheia com audiências com os partidos com assento parlamentar por ordem crescente de representação. Os encontros começam às 14:00 com a Iniciativa Liberal e terminam às 20:30 com o Partido Socialista.Na quarta-feira, dia 3 de novembro, às 14:00, o Presidente da República preside à reunião do Conselho de Estado com a presença da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, "sobre as perspetivas económicas e financeiras