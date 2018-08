Marcelo diz que campanha eleitoral já arrancou e não teme chumbo do Orçamento  

O Presidente da República afirmou hoje que, a nove meses das europeias, os partidos já entraram em campanha eleitoral, mas não acredita que afecte a aprovação do próximo Orçamento do Estado ou a continuidade da actual legislatura.

"É óbvio que já todos os partidos entraram em campanha eleitoral", notou Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que é normal que a nove meses das europeias já tenham "começado a aquecer os motores da campanha eleitoral, que não pararão até às eleições [legislativas] no outono".

Apesar disso, o chefe de Estado está "convencido que a legislatura chega ao fim" e que o Orçamento do Estado de 2019 seja aprovado no parlamento com o apoio dos parceiros da actual solução governativa (BE, PCP e PEV).

"Não estou muito preocupado com o Orçamento [do Estado para 2019]", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no final de três dias de férias pelos concelhos afectados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, que ocorreu em Junho de 2017.