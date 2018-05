Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que o diploma do Governo acerca do levantamento do sigilo bancário para contas superiores a 50 mil euros tem agora condições para ser promulgado, isto depois de agora já não se verificar a instabilidade no sector financeiro invocada em 2016 pelo Presidente da República para chumbar o decreto-lei.





"Em princípio, tendo alterado a situação que existia há um ano e meio, desaparece essa objecção", afirmou Marcelo em declarações aos jornalistas feitas à margem da conferência anual organizada pelo Instituto Universitário Europeu de Florença sobre o Estado da União.