Deixou, no entanto, já o recado: "O país inteiro está a conter-se mas há uma parte do país que está a produzir e a banca tem de entrar na corrida contrarelógio. A economia precisa do dinheiro mais cedo, as famílias precisam de dinheiro mais cedo, os trabalhadores precisam do trabalho e salários mais cedo", por isso, acrescentou "essa luta, que é uma luta fundamental, também é uma luta da banca".



Mas foi mais longe: "a banca deve ao país", pelo contributo que cada português deu para viabilizar bancos. E, acrescentou, "felizmente, mérito desses bancos que viabilizaram e que deram a volta por cima, mas neste momento sabendo que a banca está estabilizada, mas preferia não enfrentar esta crise tão depressa, de algum modo é a ocasião de retribuir aos portugueses aquilo que nós fizemos".



Acredita, no entanto, que a banca não tem ficado aquém até agora na resposta dada a esta crise do novo coronavírus. "Tenho de fazer reconhecer esse mérito à banca", salientando que "é muito popular bater na banca", mas atribuiu mérito aos bancos que de 2016 a 2020 deram a volta à sua situação, depois de terem precisado de recapitalizações. Mas não esqueceu que essa volta foi feita "com o apoio dos portugueses, é verdade, mas na esmagadora dos casos pagou aquilo que devia".



Agora, "o que se lhe pede é outra coisa, é que pegue nas linhas de crédito e faça chegar às empresas, agilize, facilite, os processos bancários às vezes são demorados e difíceis, [mas por isso pede-se que] ajude a que as pessoas vejam aquilo que as pessoas precisam".

O Presidente da República vai ter, esta segunda-feira, uma videoconferência com os presidentes dos principais bancos, revelou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita, hoje, em Vila Franca de Xira a entidades do setor agroalimentar.Explicou, em declarações transmitidas pelas televisões, que pretende saber como estão os banqueiros a ver a situação e aplicação das medidas que o Governo tem tomado, mas também quer sabr o grau de agilização para que o dinheiro da banca chegue ao terreno.