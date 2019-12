Questionado se mantém a decisão de não se encontrar com a ativista de 16 anos, que se tornou conhecida por fazer greve às aulas em nome do clima, o chefe de Estado respondeu que sim, por não querer "dar a sensação" de que está "a querer tirar proveito político" da sua passagem por Portugal."A política não é isso. A política é verdadeiramente lutar pelas causas, e não tirar proveito pessoal das causas", acrescentou o Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que isso não significa que não esteja "feliz com uma causa" que é defendida por Greta Thunberg e assinalou que teve a oportunidade de a ouvir numa cimeira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro.O chefe de Estado, que falava à margem de uma sessão do programa "Desportistas no Palácio de Belém", elogiou a forma como a jovem sueca "luta com determinação, de uma forma muito pessoal, muito empenhada e tentando dar o exemplo daquilo que defende", percorrendo o mundo "por um meio que respeita o ambiente".Já no domingo à noite o Presidente da República tinha dito que não iria cumprimentar Greta Thunberg na sua chegada à Doca de Alcântara, em Lisboa, argumentando que isso poderia "ser considerado aproveitamento político".Greta Thunberg cruzou o Atlântico num catamarã, para evitar os aviões devido à sua carga poluente, e chegou a Lisboa hoje de manhã, depois de 21 dias no mar.Na Doca de Alcântara, foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e pelo presidente da Comissão de Ambiente da Assembleia da República, José Maria Cardoso, entre outros dirigentes políticos, e por jovens ativistas portugueses.