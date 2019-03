Sobre as atuais relações luso-angolanas, reiterou que se está "a entrar num novo ciclo histórico", porque "há vontade política" das duas partes, mas antes disso porque os povos dos dois países "queriam mais", na educação, na saúde, na Segurança Social, na atividade financeira, na justiça, na cooperação política e militar.





"Queriam e querem mais, e os responsáveis ouviram o vosso apelo, perceberam o vosso apelo, entenderam", defendeu.





O Presidente português fez esta intervenção tendo atrás de si os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.





No palco estavam também os líderes parlamentares do PSD, Fernando Negrão, do PCP, João Oliveira, do CDS-PP, Nuno Magalhães, e as deputadas Lara Martinho, do PS, e Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, que o acompanharam nesta visita de Estado a Angola, dividida entre Luanda e as províncias de Benguela e da Huíla.





"E pena tenho eu de não ser possível percorrer todo o território angolano - teria de se convencer a Assembleia da República, que tem de autorizar o Presidente da República a uma longa permanência em Angola", observou Marcelo Rebelo de Sousa, na parte final do seu discurso.





Provocando risos e palmas, o chefe de Estado anteviu que isso "suscitaria alguns pequenos problemas políticos internos e externos, podia ser interpretado como uma preferência presidencial por Angola".