Marcelo fala esta noite ao país sobre renovação do estado de emergência

O presidente da República vai falar esta noite ao país sobre a renovação do estado de emergência em Portugal por mais duas semanas, de 31 de janeiro a 14 de fevereiro.





A comunicação está agendada para as 20 horas desta quinta-feira, a partir do Palácio de Belém, depois de a Assembleia da República debater e votar a renovação do período de exceção durante a tarde.





O novo estado de emergência prevê um confinamento ainda mais apertado, com a possibilidade do ensino à distância e a mobilização de profissionais de saúde formados no estrangeiro.



Na nota divulgada ontem no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "os peritos insistem que a intensidade e eficácia das medidas restritivas, em particular um confinamento mais rigoroso, é diretamente proporcional à eficácia e rapidez da desaceleração de novos casos, em seguida de internamentos e finalmente de óbitos".





É expressamente autorizada ao Governo "a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame".





Assim, o chefe de Estado abre a porta ao recurso ao ensino à distância, permanecendo os estabelecimentos de ensino de portas fechadas.Outra das novidades é a possibilidade de serem "mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro".O decreto não apresenta outras mudanças significativas face ao anterior, que já previa a limitação da circulação internacional.