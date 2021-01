Marcelo felicita Biden e destaca "importância da cooperação multilateral"

Num comunicado divulgado na página da Presidência da República na internet, o chefe de Estado português informa que felicitou o homólogo norte-americano "no seguimento da cerimónia de tomada de posse que se realizou em Washington".Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "a importância da cooperação multilateral na procura de soluções para os problemas globais", nomeadamente, ao nível da Organização das Nações Unidas (ONU), assim como "do reforço do relacionamento transatlântico".O Presidente da República também refere a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que decorre durante os primeiros seis meses deste ano, prossegue a nota.O democrata Joe Biden tomou hoje posse como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), depois de fazer o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio, em Washington.Biden sucede ao republicano Donald Trump depois da vitória nas eleições presidenciais de 03 de novembro de 2020. A cerimónia da tomada de posse decorreu sob um forte dispositivo de segurança, na sequência da violenta manifestação e invasão do Congresso, na semana passada, por uma multidão que apoia Trump.