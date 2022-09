Marcelo já promulgou megapacote de 2,4 mil milhões do Governo para combater inflação

pensionistas no próximo mês equivalente a meia pensão,

rolongamento da vigência até ao final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA, e da redução do ISP.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou esta segunda-feira o megapacote de 2,4 mil milhões de euros anunciado há instantes pelo Governo, com vista a apoiar as famílias a fazer face à subida generalizada dos preços."O Presidente da República promulgou hoje [segunda-feira] os seguintes diplomas do Governo: diploma que estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação", lê-se na nota emitida no site da Presidência da República No plano do Governo intitulado "Famílias Primeiro", estão previstas oito medidas para apoiar diretamente as famílias. Entre essas medidas está a atribuição de um "cheque" de 125 euros a todos os cidadãos com rendimentos até 2.700 euros mensais e um extra de 50 euros "por cada descendente, criança ou jovem, que tenham a cargo", independentemente do rendimento das famílias.A juntar a isso, foi anunciado um bónus para osuma descida do IVA da luz de 13 para 6% até dezembro de 2023, um congelamento dos aumentos das rendas nos 2% em 2023 e baixa impostos para os senhorios, e o p