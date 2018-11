"Recebidos onze diplomas, verifica-se que todos eles obtiveram o acordo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, confirmado pelo seu Conselho Geral de 6 de Novembro", refere o chefe de Estado.



Segundo a nota da Presidência da República, foram promulgados os diplomas que concretizam "o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo" e "para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projectos financiados por fundos europeus e dos programas de captação de investimento".



Entre os 11 diplomas promulgados está também legislação que concretiza "o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres" e "para as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística".

O Presidente da República promulgou esta quarta-feria, 7 de Novembro, 11 diplomas do Governo sobre descentralização e considerou que, estando em curso a discussão orçamental, isso permite ao Parlamento "assegurar a adequada transferência de verbas" para as autarquias. Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a aprovação destes diplomas do Governo "coincide no tempo com a discussão do Orçamento do Estado para 2019, devendo assim permitir ao parlamento assegurar a adequada transferência de verbas com a prevista transferência de competências, nomeadamente através do Fundo de Financiamento da Descentralização".Antes, o Presidente da República recorda que "sublinhou a necessidade de se analisar, caso a caso, os diplomas que o Governo viesse a aprovar para a sua execução", no momento em que "a lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais foi aprovada pela Assembleia da República e submetida a promulgação".