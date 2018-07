Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma mas salienta que este não pode implicar, "no decurso de 2018, despesa não acolhida no Orçamento do Estado em vigor".

O Presidente da República promulgou esta terça-feira, 10 de Julho, a utilização de canábis com fins medicinais que a Assembleia da República aprovou em Junho, prevenindo que se implicar despesa extra do Orçamento do Estado, há "riscos de inconstitucionalidade".Numa nota publicada na página da Presidência na Internet, refere-se que tal como fez em 2016 para o diploma das 35 horas, "prevenindo sobre os riscos de inconstitucionalidade se tivesse havido aumento de despesas", Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o diploma não pode implicar "no decurso de 2018, despesa não acolhida no Orçamento do Estado em vigor".A utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis foi aprovada pela Assembleia da República a 15 de Junho na votação final global de um texto da comissão parlamentar de saúde originado por projectos de lei do Bloco de Esquerda e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).