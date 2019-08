Marcelo promulga estatuto do Ministério Público, lei das beatas e mais cinco diplomas

O Presidente da República aprovou hoje mais sete diplomas da Assembleia da República, dando seguimento às leis que lhe chegam do Parlamento.

No final da semana passada o Presidente da República tinha promulgado o diploma que reformula o Sistema de Informação da Organização do Estado; o novo regime jurídico contra a violência no desporto; o diploma sobre Rede de Teatros e Cineteatros; o diploma que estabelece responsabilidade de formação na função pública; a Lei de Infraestruturas Militares; a formação de magistrados sobre violência doméstica; e a lei que aperta regras de nomeações governamentais.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou hoje à SIC Notícias que há diplomas da Assembleia da República a caminho de Belém (ou Portimão, onde está de férias), sendo que deverão ser promulgados (ou não) nos próximos dias. O mais "quente" diz respeito à Lei de Bases da Saúde.

Em baixo está comunicado da Presidência da República sobre os sete diplomas da Assembleia da República que promulgou.