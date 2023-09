Marcelo: PRR é para executar "até ao último cêntimo"

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dizendo-se atento à prestação do Governo nessa matéria.





O Presidente da República voltou a insistir, na noite de domingo, na importância de executar o"[O que temos de fazer] é executarmos tudo até ao último cêntimo e executarmos o melhor possível, com a máxima rentabilidade social possível", disse, em entrevista à TVI, sublinhando que, no uso destes fundos, "tudo o que depender de nós [Portugal] tem de correr o melhor possivel".Já sobre uma possível redução de impostos, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se cauteloso. Diz que o Governo pode até ter alguma margem financeira, mas tem de ser prudente. "Há um apelo social muito grande para reduzir os impostos (...), mas nós crescemos zero no segundo trimestre deste ano", lembrou, lamentando a falta de crescimento económico no país.O chefe de Estado disse ainda que Presidente e Governo estão de acordo sobre a importância de manter a dívida pública controlada: "Era a pior coisa que nos podia acontecer agora, se de repente houvesse um desequilíbrio das contas públicas".