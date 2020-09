Marcelo recebe governador do Banco de Portugal a pedido de Centeno

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, esta tarde no Palácio de Belém a pedido deste, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.Nesta nota de um parágrafo, nada é referido quanto aos assuntos na agenda deste encontro.Mário Centeno foi nomeado governador do Banco de Portugal pelo atual Governo no dia 16 de julho, um mês depois de ter deixado, a seu pedido, o cargo de ministro de Estado e das Finanças.Iniciou funções como governador do Banco de Portugal no dia 20 de julho, sucedendo a Carlos Costa.Em maio, questionado sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a transitar diretamente das Finanças para governador do Banco de Portugal, o Presidente da República disse não ver nisso um problema no plano ético-político e recordou casos semelhantes do passado.Em junho, quando aceitou a exoneração de Mário Centeno de ministro de Estado e das Finanças, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a forma como este exerceu funções governativas, considerando que a sua gestão das contas públicas nos últimos anos "fica para a história".Sobre a sua saída do Governo naquele momento, o chefe de Estado salientou que "em democracia as pessoas são livres e, sendo livres, escolhem em cada momento aquilo que entendem que é a melhor decisão da ótica do interesse pessoal e do interesse coletivo, da sua visão do interesse coletivo"."Respeito integralmente, em todas as circunstâncias as opções daqueles que, na política, na economia, na sociedade, no trabalho, decidem as suas vidas e decidem mudar de ciclo de vida", acrescentou.