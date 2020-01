Marcelo sobre Luanda Leaks: Investimento de Angola é "bem-vindo" desde que respeite a lei

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se a comentar o caso Luanda Leaks mas adiantou que considera o investimento estrangeiro, incluindo o proveniente de Angola, "bem-vindo", desde que não ultrapasse os limites definidos pela lei.





"O investimento vindo desse país (Angola), como o de todos os países, é bem-vindo, naturalmente, no respeito da legalidade e constitucionalidade. E continua a ser bem-vindo", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, à margem do Fórum Mundial do Holocausto, que se realiza em Israel.