O Presidente da República sublinhou, durante largos momentos do seu discurso, as consequências nefastas da pandemia. A covid-19 espoletou medos, inseguranças, exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferendo, travou economia e congelou fronteiras, enumerou.



"Não se pode fingir que não existiu e existe pandemia, ou que não existiu nem existe uma crise económica e financeira", frisou por fim, assinalando que os portugueses "não vão esquecer o que lhes foi, é, e vai ser pedido" que sacrifiquem.



Neste sentido, não é possível admitir "que algo de muito grave ocorreu" e "concordar com a inevitabildiade da mudança sem nada fazer por ela", defende.



"Percebemos mesmo que a pandemia ainda não terminou e que a sociedade e a economia ainda estão longe de terem arrancado sustentadamente, o que nos obriga a ter de sofrer de um lado e recriar do outro" - na opinião de Marcelo, não com "as soluções de ontem", mas sim com as "de amanhã".



(Notícia atualizada às 12:21)

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou na cerimónia oficial do dia de Portugal, ainda em contexto de pandemia. Uma ocasião na qual aproveitou para apelar a uma reinvenção do país, com novas soluções, aproveitando este "instante irrepetível" como motor de mudança."Não desperdiçaremos o frémito nacional que vivemos, a oportunidade singular de começar de novo. O que o 10 de junho nos impõe é não perder este instante irrepetível", e, assim, "converter o medo em esperança", "fazer um Portugal com futuro".